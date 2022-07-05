من وكّل المحامي فريد الديب للدفاع عن قاتل نيرة أشرف؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من وكل المحامي فريد الديب للدفاع عن قاتل نيرة أشرف

الثلاثاء 5 يوليه 2022

الخليج 365

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب، الثلاثاء، عن الجهة التي وكلته للدفاع عن محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف.



وقال المحامي المصري الذي كان المحامي السابق للرئيس المصري الراحل حسني مبارك، في تصريح أدلى به لموقع ”القاهرة 24“ المحلي، إن رجال أعمال مصريين وكلوه للدفاع عن محمد عادل، مشيرا إلى أنه وافق على ذلك من حيث المبدأ.

وأضاف فريد الديب، أن الذين وكلوه للدفاع عن محمد عادل، لا تربطهم أي علاقة بالمتهم، ولا بأسرته، مشددا أنهم لم يسبق لهم التواصل مع أسرة المتهم.

وشدد المحامي، أنه سيبقى بعيدا عن موضوع الدية، لأن الدية شرعا لا توقف العقوبة او حتى إعدام الجاني حتى لو قبلت عائة المجني عليه بالدية.

وكانت عائلة نيرة أشرف كشفت عن تلقيها عرضا بقبول دية من 5 إلى 7 ملايين جنيه للعفو عن القاتل محمد عادل، مؤكدة رفضها ذلك العرض.

ويبدو أن نفي المحامي فريد الديب يأتي في إطار النفي غير المباشر، بأن يكون رجال الأعمال المصريون المتواجدون في اليونان هم من يقف خلف ذلك العرض.

وكان محامي محمد عادل قد أطلق حملة على صفحته في فيسبوك لجمع مبلغ 5 ملايين جنيه لدفع دية نيرة أشرف، على حد قوله.

وكانت شقيقة نيرة قد نشرت، عبر حسابها على ”فيسبوك“، محادثة حول طلب مجهولين دفع دية تتراوح بين 5 ملايين جنيه و7 ملايين جنيه في مقابل التنازل عن القضية.

وقال والد نيرة في تصريحات لموقع ”الوطن“ المحلي: ”حرام عليكم والله، اتقال على لساني كلام ما قلتهوش، اتقوا الله، الضغط شديد، أنا هقبل دية في دم بنتي اللي اتدبحت قدام العالم كله؟ هان عليكم تقولوا الكلام ده؟! ربنا يظهر الحقيقة، ولازم يتعدم ومش هنستريح إلا لما يتعدم، لو جابوا لي كنوز الدنيا كلها مش هقبل غير إنه يتعدم“.

وأضاف باكيًا: ”لازم التنفيذ يبقى علني، وعشان كل واحد بيتكلم يخرس خالص، وأناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك“.