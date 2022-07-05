شكرا لقرائتكم خبر عن "الرئاسى اليمنى" يشيد بالموقف الأمريكى الداعم للشرعية الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية، وجهود إحلال السلام في اليمن.

وأعرب العليمي - في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الاثنين - عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين، المزيد من التطور والنماء على كافة المستويات.