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"الرئاسى اليمنى" يشيد بالموقف الأمريكى الداعم للشرعية الدستورية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بالموقف الأمريكي الداعم للشرعية الدستورية، وجهود إحلال السلام في اليمن.

 

وأعرب العليمي - في برقية تهنئة بعث بها إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الاثنين - عن أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين، المزيد من التطور والنماء على كافة المستويات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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