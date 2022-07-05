شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطيني يصل الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين للاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الإثنين إلى الجزائر للمشاركة في الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لعيد الاستقلال، اليوم الثلاثاء، الموافق 5 يوليو الجاري.

‏وكان في استقبال الرئيس محمود عباس بمطار هواري بومدين الدولي، بالجزائر العاصمة، رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وتحتفل الجزائر غدا بالذكرى الستين لاستقلالها بعد 132 عاما من الاستعمار الفرنسي، وتستعد السلطات الجزائرية لاحتفالات ضخمة بهذه المناسبة؛ أبرزها استعراض عسكري كبير في العاصمة، هو الأول منذ 33 عامًا.