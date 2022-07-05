شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجزائر.

وفي برقية بعثها الرئيس الموريتاني لنظيره الجزائري؛ بمناسبة احتفال الجزائر بعيدها الوطني، أعرب الغزواني عن تهنئته لتبون والشعب الجزائري بهذه المناسبة، متمنيًا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والرخاء، كما جدد حرص بلاده على العمل لتعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين البلدين خدمة لمصالح الشعبين.