شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: الوضع الصحي بالنسبة لكورونا مستقر ولا يدعو للقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد أنه بالرغم من رصد ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا في دولة الكويت، إلا أن الوضع الصحي مستقر ولا يدعو للقلق.



ودعا السعيد -خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم الاثنين المواطنين والمقيمين إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على سلامتهم، سائلا المولى العلي القدير أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.



كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أول أمس السبت توفير الجرعة التنشيطية الرابعة لفيروس كورونا (كوفيد-19) ووضعت قواعد استرشادية لمن يجب عليهم أخذ الجرعة خاصة من كبار السن والأطفال.