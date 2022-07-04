شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الفلسطينية ترد على أمريكا: جندى إسرائيلى استهدف مباشرة شيرين أبوعاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانا بشأن قضية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، جاء فيه: "إن النتائج التى توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة فى قضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، والتى سبق وأن تم الإعلان عنها، بُنيت على مجموعة من الأدلة والبينات الدامغة والتى تضمنت تقارير فنية ومعاينات وإفادات شهود العيان؛ حسمت بشكل قاطع أن اغتيال الشهيدة شيرين أبوعاقلة كان باستهداف مباشر من أحد أفراد قوة جيش الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة بالمكان، وأثبتت بالوجه القاطع أن وقت ومكان وقوع الجريمة لم يكن هناك أى مظاهر أو مواجهات مسلحة.

وتضمنت البينات التقارير الفنية المتعلقة بالمقذوف النارى المستخرج من رأس الشهيدة شيرين أبوعاقلة، والتى بينت أن المقذوف من عيار 5.56 خارق للدروع وأطلق من مسافة 170 إلى 180 مترا بمسار إطلاق يتوافق ومكان تمركز قوة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت النيابة الفلسطينية، أنها قامت بتحقيقاتها بشكل مستقل، وأطلعت الجانب الأمريكى على فحوى النتائج التى تم التوصل إليها، كون الشهيدة تحمل الجنسية الأمريكية، ونشير أن الجانب الأمريكى قام بإجراء تحقيق منفصل منذ وقوع الجريمة وبهدف استكمال تحقيقاتهم تم تسليمهم المقذوف النارى لمدة 24 ساعة لإجراء الفحص الفنى اللازم من قبل خبراء أمريكيين تم إحضارهم لهذه الغاية؛ وذلك بناء على طلب رسمى قدم من الإدارة الأمريكية، وتمت الموافقة عليه من الجهات المختصة فى دولة فلسطين كما أعلنا سابقا، وتم إعادة المقذوف للنيابة العامة أصولا، وتم التأكد من خلال الخبراء الفنيين لدينا بأنه أعيد بذات الحالة التى سلم عليها.

أما بخصوص ما صرح به الجانب الأمريكى بشأن نتائج الفحص الفنى من وجود أضرار بالغة فى المقذوف النارى حالت دون التوصل إلى نتيجة واضحة بشأنه، فإن النيابة العامة تؤكد عدم صحة ذلك وتستغرب ما ورد فى البيان كون أن التقارير الفنية الموجودة لدينا تؤكد أن الحالة التى عليها المقذوف النارى قابلة للمطابقة مع السلاح المستخدم، هذا إلى جانب أن استهداف الشهيدة أبو عاقلة ووفقا للأدلة والبينات القاطعة كان بشكلٍ متعمد، ومن غير المقبول ما ورد من تصريح الجانب الأمريكى بعدم وجود أسباب تشير أن الاستهداف كان متعمدا، سيما وأنهم كانوا على اطلاع بمجمل تحقيقات النيابة العامة التى أكدت مسألة التعمد فى القتل سواء بما هو موثق بتسجيلات الفيديو أو من خلال شهود العيان أو مسار ومسافة وارتفاعات إطلاق النار، أو من خلال استهداف من حاول إسعاف الشهيدة، وفق ما تم تفصيله فى إعلان نتائج تحقيقاتنا فى المؤتمر الصحفي.

وقالت، إن الجهة المختصة بإجراء التحقيق قانونا هى النيابة العامة الفلسطينية وأى نتائج تحقيقات تجريها أى جهات أخرى غير ملزمة لنا قانونا، واستنادا إلى التحقيقات فإن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تعمد اغتيال الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وسنعمل على استكمال إجراءاتنا القانونية لملاحقة إسرائيل أمام المحاكم الدولية.