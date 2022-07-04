دراسة: الكولسترول خطر صامت يسبب السكتة الدماغية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

وجدت دراسة أوروبية حديثة أن 2 من بين كل 3أشخاص أصيبوا بالسكتة الدماغية لديهم حالات كامنة من ارتفاع الكولسترول، وأن مشكلة الكولسترول مع ارتفاع ضغط الدم من أهم عوامل خطر الإصابة بالسكتة التي تقود إلى الوفاة أو إلى إعاقة طويلة الأمد.



وتحدث السكتة الدماغية عندما تمنع جلطة دموية أو مادة أخرى الدم والأكسجين من الوصول إلى جزء من الدماغ.

وقد اكتشف باحثون من مركز فودوا في لوزان بسويسرا، أن 67.7% من مرضى السكتة الدماغية لديهم عامل خطر رئيسي واحد على الأقل لم يتم تشخيصه، وهو ارتفاع الكولسترول.

وعرضت هذه النتائج الأسبوع الماضي في مؤتمر الأكاديمية الأوروبية لطب الأعصاب2022 في فيينا.

وبحسب موقع "ميديكال نيوز توداي"، راجع الباحثون البيانات الطبية لـ 4354 مريضاً بالسكتة الدماغية من سجلات السكتات الدماغية الحادة في لوزان بين عامي 2003 و2018. ووجدوا أن من بين هؤلاء المرضى، كان هناك 1125 مريضاً لم يشخصوا سابقاً بعوامل الخطر الرئيسية وأهمها ارتفاع الكولسترول والدهون الثلاثية.

وقال الدكتورة أندريا ريجو الباحث الرئيسي حددنا 8 عوامل خطر رئيسية أخرى في الدراسة تقود إلى مشاكل قلبية أخرى بما في ذلك أمراض القلب الصامتة والسكري والنظام الغذائي والسمنة والإجهاد والتدخين والكحول.

لكنه حذر من أن الكولسترول هو عامل الخطر الصامت، لأن الناس لا يقومون بالفحص ما لم توجد أعراض، وهو ما يؤدي إلى تجاهل فحص الكولسترول بعد سن الـ 40.