شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تأشيرة السياحة لا تسمح لحامليها أداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة السياحة السعودية أن تأشيرة الزيارة بغرض السياحة لا تسمح لصاحبها أداء مناسك الحج على الإطلاق، حيث تمنع الأنظمة والتعليمات في المملكة الحاصلين على التأشيرة السياحية من أداء فريضة الحج أثناء وجود السائح في المملكة، كما تمنعه من أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة.



ودعت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين الراغبين في القدوم إلى المملكة بتأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلى الالتزام بما تم إقراره من تعهدات والإطلاع على التعليمات قبل الحصول على التأشيرة، والالتزام التام بكافة التعليمات الصادرة بهذا الشأن حيث أن ذلك يساعد في تجنب أية مخالفة للأنظمة.