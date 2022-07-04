شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين": تسليم كسوة الكعبة المشرفة 10 ذى الحجة واستبدالها غرة محرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن صدور توجيه سامى بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام فى يوم عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذى الحجة للعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة محرم من العام 1444هـ.