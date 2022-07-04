شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 من عناصر الأمن العراقى إثر انفجار عبوة ناسفة فى ديالى شرقى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمنى عراقى بإصابة ثلاثة من أفرد الأمن إثر انفجار عبوة ناسفة خلال عملية تفتيش فى محافظة ديالى شرقى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الاثنين، إن "عبوة ناسفة استهدفت ضابط استخبارات بمنطقة شروين في ديالى أسفرت عن إصابته واثنين من أفراد الحماية".

من جانب أخر أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الاثنين، تنفيذ 3800 مشروع فى خمس محافظات عراقية محررة، مشيرا إلى أنه أسهم في إعادة 5 ملايين نازح إلى مناطقهم .

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة على أحمد - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن العراق مرَّ بأزمات وحروب عدَّة ؛ ما أدى إلى وجود الكثير من مخلفات الحرب"، مشيرة إلى إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمشروع إعادة الاستقرار في المناطق المحررة بدعم من الحكومة المحلية في خمس محافظات وبمشاركة 30 دولة مانحة بما فيها المملكة المتحدة وكندا .

وأضافت ممثلة البرنامج أن برنامج إعادة الاستقرارعمل وبتمويل من الدول المانحة على حشد الموارد العالمية تحت إطار التحالف الدولي لمكافحة داعش، من خلال تخصيص نحو 1,5 مليار دولار على مدى ست سنوات ماضية، وتم من خلالها تأهيل 3800 مشروع منها إعادة البنى التحية والخدمات الأساسية، فضلا عن مساعدة النازحين العائدين إلى مناطقهم في توفير سبل معيشتهم ودعم وسائط التعايش السلمي مع المجتمع .

وأوضحت أن جزءاً من المشروع يهدف إلى التنسيق مع القوة العسكرية المتعلقة بإزالة الألغام، خاصة وأن الأمم المتحدة تحتوي منظمة تعنى بإزالة الألغام، وعملية تأهيل البنى التحتية لا يمكن أن تتم من دون إزالة الألغام ، مضيفة أن العمل جارٍ ومشروع إعادة الاستقرار في العراق سيغلق أبوابه نهاية العام المقبل،نتيجة عودة أغلب النازحين إلى مناطقهم الأصلية .