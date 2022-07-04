شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت وزارة الصحة السعودية حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية لضمان سلامة الجميع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي - حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم الاثنين، أن المملكة تعمل بشكل مستمر على توفير أحدث وأفضل جودة من الأدوية والعلاجات اللازمة للحجاج.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق اليوم، وصول 375 ألفا و918 حاجا إلى المدينة المنورة من مختلف الجنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.