شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول نحو 376 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية وصول 375 ألفا و918 حاجاً إلى المدينة المنورة من مختلف الجنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الاثنين، أن 305 آلاف و437 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ استقبال أولى رحلات الحج هذا العام، بينما استقبل مركز الهجرة البري 51 ألفا و48 حاجاً، فيما استقبل مركز حجاج البر 19 ألفا و250 حاجا، إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم.

وأشارت إلى أن 321 ألفا و269 حاجاً غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس 54619 من جنسيات مختلفة.

