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شؤون الحرمين توفر 4 محطات رئيسية ومغذيات كهربائية استعدادا لموسم الحج

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القاهرة - سامية سيد - شارك الحساب الرسمى لإمارة منطقة مكة المكرمة، مجموعة من الصور، لاستعدادات موسم الحج، والذى يفصلنا عنه أيام وربما ساعات قليلة للغاية، حيث أكدت شئون الحرمين الشريفين، استعدادها لموسم الحج، بـ 4 محطات رئيسية وأكثر من 20 مغذياً كهربائياً في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام خلال حج هذا العام.

المحطات الكهربائية
المحطات الكهربائية

أطلقت وزارة الحج والعمرة بالسعودية ضمن جهودها التوعوية لموسم الحج للعام الجارى، بالشراكة الإستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف مبادرة توعوية نوعية تستهدف ضيوف الرحمن القادمين من كافة بلدان العالم لأداء مناسك الحج، وتحتوى على 13 دليلاً تفصيلياً يتناول الموضوعات التى تهم الحجاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التى يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك.

محطات الكهرباء
محطات الكهرباء

تأتي هذه الأدلة التوعوية متوافقةً مع مستهدفات رؤية 2030 لتسهيل رحلة حجّاج بيت الله الحرام، وإثراء تجربتهم الإيمانيّة بطمأنينة ويسر، عبر الإجابة عن كافة تساؤلاتهم من خلال لغات مُتعددة تتجّاوز 14 لغة عالميّة ضمن أكثر اللغات الحيّة استخدامًا بين ضيوف الرحمن، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة للمحافظة على صحة وسلامة الحجيج وحقوقهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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