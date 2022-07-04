شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية عناصر شرطة الاحتلال، فيما اعتقل جنود الجيش الإسرائيلى 25 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين في ساحات المسجد وباحاته اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، بالجدار الغربي للمسجد.

ونفذ المستوطنون، حسب شهود عيان، جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية، خصوصا في المنطقة الشرقية من الحرم القدسي الشريف.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أشقاء من محافظة رام الله والبيرة، فيما تم اعتقال ثلاثة آخرين من محافظة الخليل جنوب الضفة، وأسيرين محررين من محافظة نابلس، وفي جنين، اعتقلت القوات الإسرائيلية ثلاثة فلسطينيين، كما تم اعتقال ستة شبان من القدس المحتلة.

وتم اعتقال شاب من محافظة "طولكرم"، وأربعة من شرق محافظة "سلفيت" الواقعة في شمال غرب الضفة.

