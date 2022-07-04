شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يصدر مرسوما بشأن تغيير مسمى "وزارة شئون الرئاسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادى بشأن تغيير مسمى "وزارة شئون الرئاسة" إلى مسمى "ديوان الرئاسة".

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نص المرسوم على.. تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "4" لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شئون الرئاسة، واستبدال عبارة "شئون الرئاسة " بعبارة " ديوان الرئاسة " أينما وردت، على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم بالقانون الاتحادي المذكور .

كما نص على أن تُستبدل عبارة " وزير شئون الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة " ، واستبدال كلمة " الوزارة " بكلمة " الديوان".