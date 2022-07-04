شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر.. مؤشرات تنسيق الجامعات المتوقعة هذا العام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

ظهرت اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لكل التخصصات لنظامي 3 و5 سنوات، عبر موقع بوابة التعليم الفني.



ويستعد الطلاب بعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2022 لبدء مرحلة التنسيق والالتحاق بالجامعات للراغبين في استكمال التعليم الجامعي والحصول على مؤهل عالي، ومن المرتقب خلال الأشهر المقبلة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022 بدء التقديم في تنسيق الجامعات 2022 بمراحله المختلفة وفقا لما ستعلنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي وقت سابق وافق المجلس الأعلى للجامعات على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الفنية هذا العام للالتحاق بالجامعات العام الدراسي 2022/2023 بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

ومن المرتقب أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية ضمن المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2022 للالتحاق بالجامعات.

ووفقا لقواعد التنسيق العام الماضي، تبلغ نسبة الأعداد المُقرر قبولها من حَملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب 10% من إجمالي الأعداد المُقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، بحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية (نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية)، ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان)، والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقًا للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ويتم القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت «التنسيق الإلكتروني» وهي خدمة مجانية مُتاحة من خلال الموقع التنسيق، حيث يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....( ثلاث سنوات أو خمس سنوات )، ثم يُدخل الطالب رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها، ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح.

ويمكن لطلاب المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي الدخول برقم الدخول والرقم السري الخاص بالطالب الحاصل عليه من المعهد.

التقديم للجامعات التكنولوجية

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2022 الالتحاق بالجامعات التكنولوجية والتي ستُقدم برامج دراسية تخدم الصناعة بكل منطقة جغرافية، ومنها: الصناعات المعدنية، والخشبية، والهندسية، والإلكترونية، والكهربية، وصناعات الغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والسياحة والنقل، وذلك بهدف إمداد سوق العمل الداخلي والخارجي بالفنيين المُدربين والمؤهلين، ورفع مستوى خريجي التعليم الفني.

وتقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة 20% وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يُعادلها، وكذلك خريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين، ويجب على جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القبول.

وتمنح الجامعات التكنولوجية الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في التكنولوجيا في التخصص، كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءًا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة- جامعة الدلتا التكنولوجية- جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.

كما يجري إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وهي: (جامعة الغربية التكنولوجية- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية- جامعة برج العرب التكنولوجية- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية).

وكانت قد أجريت الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 21 مايو إلى 16 يونيو 2022 والتي تقدم لها ما يقرب من 800 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها ما يقرب من 215 ألف معلم، في 3080 لجنة، وبلغ إجمالى الحضور 789351 طالبا، وإجمالى الناجحين 539564 طالبا بنسبة نجاح (68.36 %)، وإجمالى من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالبا بنسبة (27.31 %)، أما إجمالى الباقين للإعادة 34204 طلاب بنسبة (4.33 %).

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).