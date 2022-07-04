العراق يعلن ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا إلى 160 والحمى النزفية لـ230

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالكوليرا، فيما أشارت إلى أنه تم تسجيل 3 إصابات وحالتي وفاة بالحمى النزفية.

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر: "سجلنا 21 حالة إصابة مؤكدة بالكوليرا، منها 10 إصابات جديدة في كركوك و7 إصابات في ذي قار و2 في بغداد الرصافة واصابة واحدة في كل من واسط وبغداد الكرخ".

وأضاف البدر، أن "هذه الإصابات الجديدة تضاف إلى الإصابات التي أعلنا عنها سابقاً ليكون المجموع 160 إصابة مؤكدة بالكوليرا، وحالتي وفاة الأولى في كركوك والثانية في بغداد، والاصابات منها 80 إصابة في كركوك و37 إصابة في الرصافة و13 في ذي قار، إضافة إلى محافظتي السليمانية وديالى 10 إصابات في كل محافظة منهما، وفي المثنى 3 إصابات وفي بابل وبغداد الكرخ وواسط اصابتان في كل منها، وفي النجف حالة كوليرا واحدة".

وبشأن إصابات الحمى النزفية، أوضح البدر، أن "الوزارة سجلت اليوم 3 إصابات مؤكدة بالحمى النزفية"، لافتا الى أن "الوزارة سجلت حالتي وفاة جراء الإصابة بالحمى النزفية".

وأضاف، أن "مجموع الإصابات بالحمى النزفية بلغت منذ بداية العام الجاري 230 حالة منها 38 وفاة".