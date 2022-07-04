عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال 3 أيام.. السيول تكبد تركيا 4.2 مليار ليرة صور

الإثنين 4 يوليه 2022

الخليج 365

كبدت سيول ضربت منطقة البحر الأسود في تركيا مؤخرًا، البلاد خسائر بقيمة 4.2 مليار ليرة (نحو 250 مليون دولار).



جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الأحد، خلال تصريحات نقلها الموقع الإخباري الرسمي "تي آر تي خبر".

وأوضح الوزير أنه خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو/حزيران الماضي، ضربت السيول ولايات بارتن، وقسطمونو، وزونعولداق، وبولو، وقره بوك، وأجزاء من سكاريا، وأنهم أجروا تقييمات للخسائر الناجمة عنها والتي بلغت 4.2 مليار ليرة.

وبيّن صويلو أن ما يقرب من 250 فريقا شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ بالمناطق المنكوبة، لافتًا أنهم دفعوا أكثر من 56 مليون ليرة للمتضررين من السيول.

وأشار إلى أن السيول تسببت في تضرر 128 كم من الطرق بشكل كامل وجزئي، فضلا عن تضرر 1080 مبنى سكني، و516 مقر عمل، و35 مركبة، فضلا عن تضرر مساحات زراعية كبيرة جاري حصرها.

وشدد الوزير على ضرورة ألا ينسى أحد أن تركيا منطقة كوارث، ومن المهم بمكان العمل على مكافحة مثل هذه الكوارث الطبيعية للحد من تأثيرها على البلاد والمواطنين.