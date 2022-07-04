شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا: قصف إرهابي على إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 3 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة يفغيني غيراسيموف، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 3 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية".

وأوضح أنه تم تسجيل عمليتي قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في اللاذقية.

أكد المركز الروسي في وقت سابق تكثيف الجماعات المسلحة نشاطها في محيط إدلب عقب إعلان تركيا نيتها بدء عملية عسكرية في شمال سوريا.