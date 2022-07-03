شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمي: نسعى أن يكون العراق ممرًا لنقل الطاقة بين دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، المضي بمشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، وكذلك العمل على الاستفادة من هذا الربط، سعيا بأن يكون العراق ممرًا لنقل الطاقة بين دول الجوار.

وقال الكاظمي - خلال افتتاحه محطّة ميسان الاستثمارية المركّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /الأحد/ - إن محطّة ميسان الكهربائية تنتج بحدود 750 ميجاوات، وهي إضافة نوعية للشبكة الوطنية لنقل وتوفير الطاقة لكل المحافظات.

ولفت إلى أن محافظة ميسان قد تكون المستفيد الأول إلّا أنها داعمة للشبكة الوطنية للكهرباء وأن المحطّة ستستخدم الغاز المحلّي من حقول الغاز في ميسان، في إطار تقليل الاعتماد على الغاز والكهرباء المستوردين.

وأضاف أن الحكومة العراقية بذلت جهودا استثنائية في استخدام الطاقة، ووضعت استراتيجية جديدة تعتمد على تطوير الكفاءة، والاستفادة من خبرات الشباب في وزارة الكهرباء.

ونوه بأن محطة ميسان والمحطات التي تم افتتاحها في الماضي القريب هي محطّات مركبة تعتمد على مرحلتين في العمل وتقلل من الهدر في الطاقة وكذلك تساهم في تقليل الانبعاثات الحرارية وتكون صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن العمل جار في وزارة الكهرباء وضمن خطّة الحكومة على استراتيجية جديدة لتوفير الطاقة وفق مجموعة من الظروف والشروط وتحسين خدمة الكهرباء في عموم العراق.

وأوضح أن دعم قطاع الطاقة تم عبر توقيع مجموعة عقود تعتمد على الطاقة الشمسية، وأن هناك مشروعات سيتم وضع حجر الأساس لها قريبا وافتتاحها بالقريب العاجل.

وأكد أن الشعب العراقي ينتظر من الحكومة أن تقدم له الخدمات وأن توفر له فرص العمل، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكتّفة وغير قادرة على الإنجاز بسبب عدم وجود موازنة وتشكيل الحكومة.

وتابع أن الظروف التي مرّت بها هذه الحكومة كانت ظروفا صعبة منها عام 2020 لم يكن فيها موازنة، وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة، والآن في عام 2022 ليس هناك موازنة.

وتسائل الكاظمي كيف يمكن للحكومة أن تعمل وتقدم الأفضل بلا موازنة؟، مبينا أن كل عام تتأخر فيه الموازنة يسبب تأخير من خمس إلى عشر سنوات في تقديم الخدمات.