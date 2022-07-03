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إعادة تسيير الرحلات الجوية بمطار بغداد بعد توقفها بسبب الطقس السيئ

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الأحد، تسيير الرحلات الجوية بعد توقف مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.


وذكرت إدارة المطار - في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - أنها أعلنت لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن عودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية 600 م، وذلك بعد توقفها صباح اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية التي أثرت على الحركة الجوية في المطار.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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