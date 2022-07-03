شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات ملكية بالسعودية بينها تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة لوزير السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير، كما تم تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

وشملت القرارات أيضا تعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى مهامه الأخرى، كما تم تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمة نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.