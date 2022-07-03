شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى: دعوة عربية لمحاسبة الاحتلال لاستهداف البنية التحتية للمياه بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا خبراء المياه، الذين شاركوا اليوم الأحد فى اجتماع "عرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير"، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع يخص المياه اللبنانية تحت الاحتلال وكذلك الجولان السوري المحتل على أن يتم التنسيق لهذا الاجتماع بين الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه و شبكة خبراء المياه العربية و وزارة الطاقة والمياه البنانية و المركز العربي لدراسات المناطق الجافة و الأراضي القاحلة، ويمول الاجتماع من المبلغ المتبقي من المؤتمر الدولي للمياه العربية الواقعة تحت الاحتلال.

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض إن اجتماع "عرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير"، والذى انعقد فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أصدر عددا من التوصيات، والتي تهدف إلى تخفيف المعاناه اليومية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

وأضاف فياض، في تصريحات على هامش الاجتماع اليوم الأحد، أن المشاركين أدانوا الاستهداف الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي خلال العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بضرورة الامتثال لقرارات وقوانين الشرعية الدولية ومنها المادة 54 من (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، والذي ينص على "حظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها مرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الرى.

وأوضح أنهم دعوا إلى تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية، باعتبار تدمير البنية التحتية وأنظمة المياه والصرف الصحي جرائم حرب وفقا للمادة (8) من ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998، لانعكاساته الصعبة في الحد من القدرة على توفير الخدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين، وبالتالي تفاقم الوضع الإنساني الصعب في قطا ، فراة المعاصر، والذي سيكون له انعكاسات طويلة المدى على مناحي الحياة كافة الموجية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار فياض، والذي ترأس الاجتماع باعتباره رئيس المجلس الوزارى للمياه فى دورته الحالية، إلى عرض تقریر و توصيات هذا الاجتماع على المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته المقبلة.

وأضاف أنه تمت دعوة الدول والصناديق العربية والدولية، خلال الاجتماع، إلى دعم إنشاء مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الألواح العائمة في غزة، وبشكل فوري وعاجل وذلك للمساهمة بإيجاد حل استراتيجي من شأنه مواجهة أزمة الطاقة في غزة، بالإضافة إلى دعوة مجلس وزراء الاعلام العرب لمواصلة تسليط الضوء لانعكاسات العدوان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) على قطاع غزة، وتعميم نتائج هذه الدراسات، لرفع الوعي للوضع المائي الصعب في غزة، ولانعكاسات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

كما دعا الاجتماع، بحسب وزير الطاقة اللبناني، شبكة خبراء المياه العربية لترجمة الدراسات ورفعها إلى المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، والمتعلقه بمياه شرب أمنه وخدمات صرف صحي مناسبة، بالإضافة إلى دعوة الدول والصناديق والمنظمات العربية لدعم نتائج الدراسات من خلال التواصل مع شبكة خبراء المياه العربية