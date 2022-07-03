إفطار صحي يسهم في تخفيف الوزن.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يعد الإفطار أحد أهم مراحل الغذاء في اليوم، ولاسيما لمن يريدون تخفيف أوزانهم والمحافظة على طاقة الجسم، ويعتبر البروتين أحد العناصر الرئيسية في الوجبة الصباحية.



ووفقا لتقرير عام 2015 المنشور في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول 25 إلى 30 جراما من البروتين في كل وجبة يمكن أن يساعد في إدارة عوامل الخطر القلبية، والتحكم في الشهية، والمساعدة في إنقاص الوزن وإدارته.

ويتواجد البروتين في عدة أغذية يمكن إدخالها ضمن الغذاء الصباحي ومن أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من البروتين:

تقول اخصائية التغذية آمي جودسون:" يحتوي الزبادي اليوناني عادة على 14-18 جراما من البروتين لكل وجبة، كما أنه يوفر لك الكالسيوم والبروبيوتيك الصديقة للأمعاء.

البيض

تشرح جودسون :"البيض عبارة عن بروتين ممتاز بالإضافة إلى أنه يحتوي على الحديد وفيتامين ب 12 والكولين، والتي تشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في صحة الدماغ، ويحتوي البيض أيضا على بعض الدهون، لذا فإن مزيج البروتين والدهون يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لساعات في الصباح".

مسحوق بروتين

وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2008 ونشرت في Nutrition & Metabolismأن شرب مخفوق البروتين قبل الإفطار والعشاء، مع تقليل السعرات الحرارية أيضا، ساعد المشاركين على فقدان الوزن أكثر من أولئك الذين خفضوا السعرات الحرارية فقط ولم يشربوا المخفوقات.

الجوز

تقول الاخاصئية لورين ماناكير "الجوز يحتوي على دهون صحية وألياف وبروتين نباتي، ثلاثي العناصر الغذائية لإدارة الوزن، يمكن لنظام غذائي منخفض الطاقة غني بالجوز أن يعزز فقدان الوزن الذي يمكن مقارنته بالنظام الغذائي القياسي منخفض كثافة الطاقة، وبدء يومك يمكن أن يكون الجوز طريقة بسيطة لدعم أهداف إنقاص الوزن".

نقانق دجاج

تحتوي نقانق الدجاج على نسبة عالية من البروتين، تحتوي المجموعة الصغيرة من ربطات النقانق على حوالي 11 جراما من البروتين مع 5 جرامات من الدهون.