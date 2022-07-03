شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أفضل 4 أنواع من الفاكهة لصحة قلبك.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

تشير الدراسات العلمية بشكل عام إلى أهمية الفاكهة في النظام الغذائي اليومي، حيث يعد تناول حصة متوزانة يوميا من الفاكهة أمرا ضروريا لصحة القلب.



ووجدت دراسة أجريت عام 2020 أن تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضار لمدة ثمانية أسابيع فقط يحسن علامات الدم التي تقيِّم إجهاد القلب والأضرار.

ودرس باحثون في الصين أكثر من نصف مليون بالغ لمدة تزيد عن سبع سنوات ووجدوا أن الذين يتناولون حصة واحدة على الأقل من الفاكهة يوميا لديهم خطر أقل بنسبة 40% من الموت المرتبط بالقلب مقارنة بأولئك الذين يأكلون القليل من الفاكهة أو لا يأكلونها على الإطلاق.

وكشف خبراء التغذية لموقع Eat This عن أنواع الفاكهة الضرورية والمفيدة لصحة القلب.

التوت

تقول أخصائية التغذية إليسيا كارتليدج "التوت ممتاز لصحة القلب لأنه غني بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات التي قد تلعب دورًا في تطور أمراض القلب".

في حين أن جميع أنواع التوت تحتوي على مغذيات صحية للقلب، إلا أن التوت الأزرق لديه الكثير من الأبحاث التي تثبت فعاليته في مكافحة أمراض القلب، ووجدت دراسة أجرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية عام 2019 أن تناول كوب واحد فقط من التوت الأزرق يوميا لمدة ستة أشهر كان مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%.

أحد المركبات الرئيسية التي تحمي القلب في التوت هو الأنثوسيانين وهي مجموعة من مضادات الأكسدة المسؤولة عن اللون الأحمر الداكن والأزرق والأرجواني في التوت الأزرق وبعض أنواع التوت الاخرى.

الأفوكادو

وجدت إحدى الدراسات التي تابعت أكثر من 100000 شخص لأكثر من 30 عاما أن أولئك الذين تناولوا وجبتين على الأقل من الأفوكادو أسبوعيا لديهم خطر أقل بنسبة 16% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 21% مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك أبدا، أو نادرا ما يأكلون الأفوكادو".

تقول الأخصائية ليندسي جانيرو:"تحتوي نصف حبة أفوكادو فقط على أكثر من ستة غرامات من الألياف و12.6 غراما من الدهون غير المشبعة الصحية للقلب".

البطيخ

بحسب الأخصائية لورين مانكير يحتوي البطيخ بشكل طبيعي على سيترولين، وهو حمض أميني قد يساعد في دعم تمدد الأوعية الدموية، ويدعم في النهاية ضغط الدم الصحي". السيترولين هو مقدمة لأكسيد النيتريك، وهو مادة كيميائية تساعد على تمدد الأوعية الدموية وتقليل ضغط الدم.

ويحتوي البطيخ على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة مسؤول عن اللون الأحمر في البطيخ، وبينما يربط الكثير من الناس اللايكوبين بالطماطم، يعد البطيخ مصدرا أفضل بكثير لمضادات الأكسدة القوية ويحتوي كوب واحد ونصف من البطيخ على 9 إلى 13 ملليغرام من اللايكوبين، أي أكثر من 40% من تلك الموجودة في الطماطم، وبحسب مانكير يساعد اللايكوبين في تقليل أضرار الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

درس باحثون فنلنديون أكثر من 1000 رجل في منتصف العمر ووجدوا أن أولئك الذين لديهم أعلى مستويات من اللايكوبين في أجسامهم لديهم خطر أقل بنسبة 55% للإصابة بالسكتة الدماغية مقارنة بأولئك الذين لديهم أدنى مستويات من اللايكوبين.

التفاح

يقول أخصائي التغذية كاري غابرييل إن التفاح طريقة سهلة ورخيصة ويمكن الوصول إليها للحفاظ على صحة قلبك لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان والتي تسمى البكتين.

ويضيف غابرييل: "يُعرف البكتين بمنع امتصاص الكوليسترول في أمعائك، كما أنه يشجع جسمك على استخدام الكوليسترول بدلا من تخزينه".

ووجدت إحدى الدراسات أنه مقابل كل زيادة بمقدار 25 غراما في الفاكهة البيضاء مثل التفاح والكمثرى، يقل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 9%. وتحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم، على أربعة غرامات من الألياف.