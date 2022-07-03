شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالجامعة العربية: الاهتمام بملف المياه بفلسطين ليس جديدا ويعود لعام 2009 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير إدارة البيئة والسكان بجامعة الدول العربية، وزير مفوض جمال جاب الله إن التركيز على قضية المياه في فلسطين ليس وليد اللحظة، وإنما يرجع إلى عام 2009، حيث عقد مؤتمر دولي بهذا الشأن في أعقاب اعتداء اسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع "عرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم الأخير"، أن اجتماع اليوم يأتي تنفيذا لقرار المجلس الوزارى العربي للمياه، في ضوء العديد من المستجدات والتي تمثل خطورة حقيقية على سكان القطاع.

وأوضح أن الهدف من وراء الاجتماع هو دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي والصناديق الدولية للعمل على دعم إعادة إعمار البنية التحتية المتعلقة بأمن الطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي.