شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يصل الفاشر لتخريج قوات حماية المدنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) اليوم الأحد، لتخريج الدفعة الأولى من قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين البالغ عددها 2000 مجند.

يأتي تخريج هذه الدفعة تنفيذا لبند "الترتيبات الأمنية - مسار دارفور"، الذي جاء ضمن بنود اتفاق جوبا لسلام السودان.