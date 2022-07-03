عاجل.. انتهاء أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

انتهت، الأحد، أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء في روسيا، بعد تجارب علمية دامت 8 أشهر.



وشارك في المهمة رائد محاكاة الفضاء الإماراتي صالح العامري، الأحد، حيث خضع لعزل بالمجمع المعزول بالعاصمة الروسية موسكو.

ودرست المهمة تأثير العزلة في مكان مغلق لفترة طويلة على الحالة النفسية والجسدية للإنسان.

وحسبما نشره حساب مركز محمد بن راشد عبر "تويتر"، شملت المهمة 70 تجربة عملية، تضمنت 6 مجالات.

وخاض العامري 29 تجربة خاصة بعلم النفس ووظائف الأعضاء النفسي، و25 تجربة تتعلق بعلم وظائف الأعضاء، بجانب 4 تجارب خاصة بجهاز المناعة، كما خاض 5 تجارب خاصة بتحويل الغذاء إلى طاقة في الجسم والكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الجزيئي، وتجربة متعلقة بالطب عن بُعد، وأخيرًا 6 تجارب خاصة بتعزيز معايير النظافة وعلم الأحياء الدقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن العامري خضع للتجارب سالفة الذكر ضمن برنامج "سيريوس 21"، الذي بموجبه دخل في عزل دام لـ8 أشهر بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية بأكاديمية العلوم الروسية.

ودخل طاقم مهمة "سيريوس 21" في محطة تحاكي مركبة فضائية، بما ساعد على إجراء دراسات نموذجية لرحلات الفضاء التي تزيد مدتها عن 500 يوم.

وتهدف دولة الإمارات من وراء هذه المهام، إلى تحقيق رؤيتها الطموحة في عالم الفضاء الذي بات حيويًا في هذا العصر، حتى تتمكن من بناء قواعد معرفية تخدم المجتمع.

كما تعد هذه الخطوات هامة لدعم برنامج "المريخ 2117"، الساعي إلى تدشين مستوطنات للبشر على هذا الكوكب، ويدعم مهام رواد الفضاء في رحلاتهم إليه مستقبلًا.