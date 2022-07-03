شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع حول تداعيات العدوان الإسرائيلى على قطاع المياه بغزة بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الخاص بعرض نتائج دراسات تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة النتائج التي توصلت لها اللجنة المعنية، حول التداعيات الكبيرة للاعتداءات الإسرائيلية على قطاع المياه والصرف بقطاع غزة.

ويترأس الاجتماع وزير الكهرباء والمياه اللبناني وليد فياض، باعتباره رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزارى العربي للمياه، كما يشارك عددا من الخبراء في هذا القطاع، من بينهم مدير إدارة البيئة والسكان بجامعة الدول العربية جمال جاب الله، ورئيس شبكة خبراء المياه العربية مازن الغانم.