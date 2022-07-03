شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الخدمات والشؤون الميدانية تسخر 11 روبوتا للتعقيم داخل المسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخرت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين 11 روبوتًا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيمًا على مستوى العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الروبوتات تعمل على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، وذلك بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى 6 مستويات مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.



وأضافت الوكالة أن الروبوتات حصلت على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من خمس إلى ثماني ساعات من دون تدخل بشري، ويسع الجهاز 23.8 لتر، يستهلك منها 2 لتر كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة 600 متر مربع كل جولة.



وفي سياق متصل، عززت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة، أعداد المترجمين بـ 14 مترجما، ليصبح العدد الإجمالي 27 مترجماً، وذلك لترجمة المسائل الشرعية على مدار الساعة.