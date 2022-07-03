شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائري يبحث مع الرئيس اللبناني عددا من القضايا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون سبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر.

جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، على هامش مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المنعقد ببيروت، من قبل الرئيس اللبناني الذي أبلغه رسالة شفوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الرئيس اللبناني عون أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة باستمرار، والتي اتسمت بتضامن الجزائر ووقوفها مع لبنان في كل الظروف، كما كلف لعمامرة بنقل تهانيه الحارة إلى الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع استقلالها.

وبحسب البيان، شدد الرئيس اللبناني على المكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر في العالم العربي، والتي تؤهلها لتنظيم قمة ناجحة تحقق لم شمل الدول العربية في مواجهة التحديات المصيرية الراهنة.