ميزة جديدة من واتساب.. الاستخدام دون الظهور أونلاين

الأحد 3 يوليه 2022

الخليج 365

تختبر خدمة واتساب للتراسل الفوري ميزة جديدة طال انتظارها، وهي تتمثل في إمكانية التحكم في ظهور المستخدم بأنه متصل Online، وذلك بعد أن كان ذلك غير متاح من قبل، وبالتالي سيمكن مع الميزة الجديدة للمستخدم الحفاظ على خصوصيته والتحكم في من يمكنهم مشاهدته ”أونلاين“.



وحسب الميزة الجديدة، فإن المستخدم من داخل إعدادات التطبيق بإمكانه التحكم في طبيعة المستخدمين القادرين على مشاهدة معلومات اتصاله، وذلك من خلال أداة تحكم جديدة، تتيح اختيار عموم المستخدمين Everyone أو اختيار نفس الخيار المتعلق بميزة Last Seen، بحيث يمكن للمستخدم التحكم في الجمهور القادر على مشاهدة آخر توقيت اتصال للمستخدم بالتطبيق Last Seen وكذلك حالة ”متصل Online“ بخيار واحد.

وتحاول واتساب مؤخرا مع مجموعة من أدوات التحكم في الخصوصية وضع التحكم الكامل بين يدي المستخدم في بيان اتصاله داخل التطبيق، سواء صورة حسابه الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمستخدم About، إلى جانب معلومات مثل آخر توقيت للاتصال، وكذلك بالتأكيد الحالة Status، ومع الميزة الجديدة تنضم ميزة ”متصل Online“ إلى قائمة المعلومات التي يسهل التحكم في ظهورها للمستخدمين.

وتعتبر ”واتساب“ هي أحدث خدمات التراسل والتواصل الاجتماعي التي تضيف التحكم في ظهور المستخدم متصلا داخل الخدمة، فبالفعل خدمات مثل ماسنجر وفيسبوك وتطبيقات مثل سكايب وTeams تتيح تلك الميزة للمستخدمين.

وصلت الميزة التجريبية الجديدة بشكل أولي إلى إصدار واتساب على آيفون، ولكن من الواضح أن الميزة لن تكون حكرا على مستخدمي iOS، بل إنها مستقبلا ستبدأ الوصول إلى إصدارات الخدمة المختلفة على أندرويد وويندوز.

يذكر أن موقع ”WABetaInfo“ المهتم بأخبار وتحديثات تطبيق ”واتساب“ للرسائل، قد أكد أن هناك خطة للسماح للمستخدمين باعتماد صور رمزية مخصصة (أفاتار)، ربما بأسلوب ”Memoji“ أو ”Bitmoji“ أثناء مكالمات الفيديو.

وهذا يعني أنه سيتمكن الأشخاص من استخدام صور رمزية بدلا من استخدام صورة الكاميرا المباشرة أو صورة ملفهم الشخصي أثناء المكالمة.

وأعد مطورو التطبيق زرا خاصا لعمل تلك الميزة أثناء مكالمات الفيديو، إلا أنه لا يعمل حتى اللحظة.

وتعد الصور الرمزية المتحركة المستندة إلى الرموز التعبيرية بالتأكيد تحسينا لتجربة مكالمات الفيديو في ”واتساب“، سواء كان ذلك بغرض المزيد من الخصوصية، أو مجرد طريقة أخرى للتعبير عن الذات.

والسؤال الأكبر هنا هو ما إذا كان المصممون القائمون على التطوير سيختارون مظهرا ثنائي الأبعاد أم ثلاثي الأبعاد؟

ومن المتوقع أن تكون الدفعة الأولى من الصور الرمزية مجردة إلى حد ما مع مجموعة محدودة من الخيارات ومميزات تخصيص محدودة.

ومن غير المعلوم ، الجدول الزمني المفترض الذي يحدد متى يمكن أن يتمتع المستخدمون باستخدام هذه الصور الرمزية.

ومن الممكن أن تكون ميزة الصورة الرمزية مقصورة على أجهزة محددة تدعم القدرة على إنشاء صور رمزية، أو قد يستخدم ”واتساب“ ملصقات الصور الرمزية الخاصة بالمستخدم ولصقها على واجهة مكالمة الفيديو، ولأن كل هذا يبدو معقدا؛ لم يطلق التطبيق الميزة في الإصدار التجريبي حتى الآن.

وجرى الكشف أيضا عن أنه على غرار ”إنستجرام“، و“فيسبوك“، سيتمكن المستخدمون من إرسال الصور الرمزية كملصقات إلى محادثات ”واتساب“ الفردية والجماعية.