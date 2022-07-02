شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 3306 إصابات جديدة بكورونا و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم ، تسجيل 3306 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى مليون و223 ألفا و585 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل بلغت - عقب إجراء 14791 من الفحوصات الجديدة - 11 مليونا و962 ألفا و483 فحصا، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

وأضاف البيان أنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروسح ليصبح العدد الإجمالي 16116 حالة، كما تم تسجيل 2532 حالة شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى مليون و180 ألفا و620 حالة.