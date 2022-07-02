شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش البريطانى يعلن ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة من إرهابيى "داعش" فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، ضربة جوية بطائرة "ريبر" بدون طيار على مجموعة من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي شمال مدينة تكريت في العراق.

وأشارت الوزارة في بيان نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إلى أن القوات الأمنية العراقية حددت موقع عدد من إرهابيي داعش الذين يحاولون إعادة تأسيس مركز لهم في شمال تكريت.

وأضافت الوزارة أن طائرة "ريبر" بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انضمت إلى طائرة أخرى تابعة للتحالف الدولي، لدعم عملية عراقية لتتبع المجموعة الإرهابية يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو الماضي.

وتابعت الوزارة قائلة أنه "عندما سنحت الفرصة أثناء تواجد الإرهابيين في العراء بعيدًا عن أي مدنيين، أجرت الطائرة ضربة جوية ناجحة باستخدام صواريخ هيلفاير، بجانب طائرة التحالف الأخرى".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم الإبلاغ عن المجموعة الإرهابية تعرضت للدمار نتيجة العملية التي قادتها القوات الأمنية العراقية، مشيرة إلى أنه تم القضاء على الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من تشكيل تهديد على الشعب العراقي.

ونوهت الوزارة أن سلاح الجو البريطاني يستمر في تنفيذ عمليات في سوريا والعراق لدعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.