شكرا لقرائتكم خبر عن بيروت: مسلح يطعن عسكريا لبنانيا والجيش يعلن تحييد المهاجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجيش اللبنانى، تفاصيل الهجوم على مركز له في منطقة الريفا- طرابلس، مؤكدا تحييد المهاجم.

وبحسب وسائل إعلام محلية، صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بيانا قالت فيه: "بتاريخ 2 يوليو 2022 فجرا في منطقة الريفا- طرابلس، حاول المواطن (ن.م.) اقتحام مركز للجيش حاملا سكينا وحقيبة، وعندما تقدم منه عنصر الحرس لإيقافه، أقدم المواطن على طعنه مرات عدة فى أنحاء مختلفة من جسمه..على الفور، أطلق عنصر آخر النار على المعتدي، ما أدى إلى مقتله".

وأضاف الجيش اللبناني في بيانه: "نقل العسكرى الجريح إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة وحالته الصحية مستقرة، فيما يجري الكشف على الحقيبة من قبل خبير متفجرات"، لافتا إلى أن "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادثة".