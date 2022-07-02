شكرا لقرائتكم خبر عن برى: لبنان ليس بلدا مفلسا ولن ينسى أشقاءه العرب ومواقفهم الداعمة على مر السنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى أن لبنان لن ينسى أشقاءه العرب ومواقفهم الداعمة على مر السنين، موضحا أن لبنان يطلب ويتوق الى دعم أشقائه والدخول في صلب أزماته، مشددا على أن لبنان ليس بلداً مفلساً على الإطلاق، إنما هو في حالة توقف عن الدفع وهو يمتلك كل مقومات النهوض والخروج من الأزمات إذا ما توافرت النوايا الصادقة من أبنائه كما من أشقائه العرب وأصدقائه في العالم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزراء الخارجية العرب وممثليهم المشاركين في الاجتماع التشاوري الذي عقد في لبنان بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وقال بري إن لبنان يملك ثروة من أبنائه المغتربين في العالم العربي وكل دول العالم الذين يشكلون رافداً إنسانياً وثقافياً ومالياً مهماً يشكل عاملاً محوريا في النهوض الى جانب الثروة المائية والنفطية والغاز الموجودة في مياهه الإقليمة وخاصة عند حدوده الجنوبية مع إسرائيل، حيث تجري مفاوضات غير مباشرة عبر الأمم المتحدة والوسيط الأمريكي، موضحا أن هذه المحادثات تشهد حالة من التطور.



وأضاف أن لبنان زاخر وقادر على تقبل المشاريع والاستثمار في مجال الكهرباء وإنشاء مصافي تكرير النفط.



ودعا بري بموقف عربي لاستنكار العدوان الاسرائيلي على سوريا وعدم إغفال القضية الفلسطينية، مشددا على أن أي تهاون بهذه البقعة الجغرافية المقدسة سيكون لها تأثيرات سلبية على دول المنطقة.



من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن انعقاد الاجتماع التشاوري في لبنان هو رسالة دعم ومساندة للبنان شعباً ومؤسسات خاصة في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب جرأة لإتخاد القرار، متوجهاً باسم الوفد بالتهنئة للرئيس بري باعادة انتخابه رئيساً لمجلس النواب.