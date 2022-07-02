شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تحذر من تهديدات إرهابية تستهدف أمن البلاد ورموزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر وزير الداخلية في تونس توفيق شرف الدين، اليوم السبت، من وجود تهديدات إرهابية تستهدف أمن تونس ورموزها واستقرارها، في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

ونقلت إذاعة "إكسبريس أف أم" المحلية، عن وزير الداخلية قوله خلال إشرافه على ندوة الولاة، إن مثل هذه التهديدات تواترت "لا سيما وأن البلاد قادمة على محطات مهمة منها الاستفتاء على الدستور الجديد، وانطلاق موسم الحصاد والموسم الصيفي والسياحي والمهرجانات الصيفية".

وأضاف أن تونس "تعيش وضعا عاما يتسم بالاستقرار الملحوظ في كافة أرجاء الوطن باستثناء بعض التحركات الاجتماعية على خلفية مطالب مهنية".

وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تحرص على التعامل مع كل المستجدات في كنف الاحترام للحقوق الأساسية للمواطنين".

وثمن شرف الدين الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في بلاده للكشف عن العناصر الإرهابية ومخططاتها، والتصدي لكل أنواع الجريمة.

تأتي تأكيدات شرف الدين بعد نحو أسبوع من كشف وزارة الداخلية التونسية عن مُخطط لاستهداف رئيس البلاد قيس سعيد في شخصه أو محيطه أو مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في تونس أن الأجهزة الأمنية "توفرت لها معطيات متقاطعة حول وجود مخطط يستهدف رئيس الجمهورية".

كما أكدت تورط أطراف داخلية وخارجية في هذا المخطط" الذي اعتبرته استهدافا لأمن الدولة من خلال استهداف رئيس الجمهورية، كما يهدف إلى تعكير صفو الأمن العام، لافتة إلى أن "التحريات متواصلة".