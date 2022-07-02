شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: نتابع حالات كورونا الإيجابية عبر تطبيق "مناعة" خلال مدة العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن متابعة حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) الايجابية عبر تطبيق (مناعة) خلال مدة العزل بدلا من تطبيق (شلونك).

وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان اليوم /السبت/ - أن اللون الأحمر سيظهر مباشرة فى تطبيق (مناعة)، بعد ثبوت إيجابية نتيجة الفحص؛ ما يعني وضع الشخص تحت العزل الصحى.

وأشارت الى أن مدة العزل للأفراد المصابين محددة بخمسة أيام من تاريخ الإصابة مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة خمسة أيام تالية.