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الصحة الكويتية: نتابع حالات كورونا الإيجابية عبر تطبيق "مناعة" خلال مدة العزل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن متابعة حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) الايجابية عبر تطبيق (مناعة) خلال مدة العزل بدلا من تطبيق (شلونك).

وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان اليوم /السبت/ - أن اللون الأحمر سيظهر مباشرة فى تطبيق (مناعة)، بعد ثبوت إيجابية نتيجة الفحص؛ ما يعني وضع الشخص تحت العزل الصحى.

وأشارت الى أن مدة العزل للأفراد المصابين محددة بخمسة أيام من تاريخ الإصابة مع الالتزام بارتداء الكمام لمدة خمسة أيام تالية. 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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