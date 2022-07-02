شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف تجند طاقاتها لخدمة ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع محافظ الطائف بالسعودية الأمير سعود بن نهار بن سعود الاستعدادات التي تقدمها الجهات الحكومية والخدمية في محافظة الطائف لاستقبال طلائع حجاج بيت الله الحرام والقادمين عن طريق مطار الطائف الدولي، حيث وجه الجهات ذات الاختصاص بتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن القادمين عن طريق منفذ مطار الطائف الدولي وتسهيل كافة الإجراءات لراحتهم حتى مغادرتهم لديارهم.وفق"عكاظ".

وشهد مطار الطائف وصول عدد من الرحلات القادمة من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة حيث تكاتفت الجهات الأمنية والحكومية والخدمية في مطار الطائف لتقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن ابتداء من تخصيص أكثر من ١٤ كاونترا للجوازات لإنهاء الإجراءات، حيث أشار عدد من الحجاج إلى سهولة الإجراءات والوقت القصير لمغادرتهم صالة المطار بعد التأكد من الإجراءات الرسمية التي تطبقها الجهات في مطارات العالم حيث لم يتوقع البعض تلك السرعة في الإجراءات.

ورحب عدد من المسؤولين في محافظة الطائف بضيوف بيت الله الحرام بتقديم الهدايا والقهوة والحقائب الصحية التي خصصتها الصحة.

وشاركت الجهات الحكومية العسكرية والمدنية والقطاع الخاص والفرق التطوعية في مطار الطائف في تقديم الهدايا والقهوة والحقائب الصحية لضيوف بيت الله الحرام منذا قدومهم وحتى مغادرتهم إلى المشاعر المقدسة.