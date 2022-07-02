شكرا لقرائتكم خبر عن عون: القمة العربية بالجزائر تكتسب أهمية كبرى والحاجة ملحة لجمع شمل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس لبنان العماد ميشال عون، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج للجمهورية الجزائرية رمطان لعمامرة، أن القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر في (نوفمبر) المقبل "تكتسب أهمية كبرى، لا سيما وان الحاجة ملحة لجمع شمل العرب حيال القضايا المصيرية التي تواجه دولنا العربية، وفق بيان لرئاسة لبنان.

واعتبر الرئيس عون أن ما يجعل لقاء القمة مهما، حجم الأزمات الخطيرة التي تواجه عالمنا اليوم والتحديات الكبرى، إضافة إلى ما تعانيه الدول العربية من استهدافات تستوجب توحيد الجهود لمواجهتها، بدءا من القضية المركزية وهي القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مرورا بضرورة إيقاف الحروب التي تعصف بالعديد من دولنا، وعدم التهاون في الحرب على الارهاب وقضايا اللجوء او النزوح حيث تشهد منطقتنا أسوأ موجات اللجوء التي شهدها التاريخ الحديث، ولبنان يدفع الثمن الغالي جراء النزوح السوري واللجوء الفلسطيني."

وشدد عون على أن العلاقات بين لبنان والجزائر هي علاقات أخوة عميقة وصلبة، متمنيا على الجزائر المساعدة على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية مثل التفاح، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، واقفال المعابر البرية والخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني.

وكان لعمامرة قد نقل إلى الرئيس عون رسالة شفهية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جدد فيها دعوته لزيارة الجزائر، لافتا إلى أن بلاده تحتفل في يوليو الحالي بالذكرى الستين لاستقلالها، وسيقام للمناسبة اول عرض عسكري منذ 30 عاما.

واعرب الوزير الجزائري عن سعادته لوجوده في بيروت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، مهنئا باسم بلاده على انجاز الاستحقاق الانتخابي في لبنان "الذي يستحق كل اهتمام وتعاون نظرا لما يمثله من دور ريادي في الدول العربية والعالم."