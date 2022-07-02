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الجيش اللبناني: القبض على 3 سوريين لتهريبهم أشخاصا عبر الحدود

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القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اللبناني، القبض على 3 سوريين لقيامهم بتهريب الأشخاص عبر الحدود اللبنانية السورية بطريقة غير شرعية.

وأوضح الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن دورية من مديرية المخابرات ألقت القبض على المتهمين الثلاثة في منطقتي بشمون وعرمون (بمحافظة جبل لبنان) لتورطهم في علميات تهريب أشخاص بشكل غير شرعي وقيام أحدهم بتأمين نتائج فحص مزورة لمغادري الأراضي اللبنانية والقادمين إليها وتجوله دون أوراق شرعية، بالإضافة إلى حيازة سيارة بلوحات معدنية مزورة ودون أوراق قانونية.

وأشار إلى أن الدورية ضبطت بحوزة المتهمين كمية من حبوب الكبتاجون كان يحاول أحدهم نقلها إلى داخل الأراضي السورية تمهيدا لتهريبها إلى إحدى الدول العربية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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