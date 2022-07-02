شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكي: اجتماع وزراء الخارجية العرب ناقش الأمن الغذائي بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، إن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب ناقش اليوم العديد من الملفات على رأسها الأمن الغذائي العربي ، موضحا أن هناك خطة تعدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لعرضها على الدول الأعضاء في شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف السفير حسام زكى في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط ببيروت ، أن الاجتماع تناول أيضا التحضير للقمة العربية المقرر انعقادها خلال العام الجاري بالجزائر، مشيرا إلى أن المناقشات تطرقت لمسألة مشاركة سوريا في القمة حيث تباينت الأراء بهذا الشأن.

وأكد أن النقاش تناول أيضا ما وصفه بالوضع الكارثي للمجاعة في الصومال ، موضحا أن الأوضاع صعبة وخصوصا في ظل الجفاف الذي أدى لمشاكل كبيرة.

وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا الحديث عن القضية الفلسطينية وتطوراتها، كما تطرق إلى الأوضاع في لبنان، مؤكدا أن هناك تضامن مع لبنان ودعمه دون طرح قضايا فرعية.