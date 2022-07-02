شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة اللبنانى يشارك فى اجتماعات القاهرة ويبحث تصدير الغاز إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور وليد فياض، القاهرة مساء اليوم، للمشاركة في الاجتماع الموسع في قطاع المياه والصرف الصحي، وفق بيان صحفى لوزارة الطاقة اللبنانية .

يخصص الاجتماع الذي يُعقد في مقر جامعة الدول العربية لعرض دراسة تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي في غزة جراء العدوان للإسرائيلي، ويلقي فياض كلمة لبنان كرئيس للمجلس الوزاري العربي للمياه لهذا العام يعرض خلالها وضع المنطقة في اطار قطاع المياه وأهميته وتداعيات الحرب الاسرائيلية على غزة في قطاع المياه والصرف الصحي.

كما يعقد الوزير اللبنانى غداً الأحد سلسلة لقاءات حول قطاع المياه وتقييم الاضرار التي تلحق به على كافة المستويات ، وسيلتقي على هامش المؤتمر نظيره وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، حيث سيتناول البحث موضوع تصدير الغاز من مصر إلى لبنان خصوصاً بعد التوقيع الأخير للعقد في 21 يونيو الماضى والذي جرى في وزارة الطاقة والمياه في بيروت .

ومن القاهرة يتوجه فياض إلى بغداد عاصمة العراق عقب زيارة القاهرة تلبية لدعوة نظيره وزير النفط العراقي المهندس احسان عبد الجبار إسماعيل لإجراء محادثات حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخصوصا لجهة تمديد وتطوير العقد الموقع وتمتين الشراكة بين لبنان والعراق بغية استمرار توريد الفيول لزوم معامل الانتاج التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان.