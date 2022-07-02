شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب يعقد بالتراضي بين الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب اليوم في بيروت هو الثالث، حيث يعقد بالتراضي والتوافق بين جميع الدول العربية، واستضافته لبنان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمجس الجامعة على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أن الوزراء رحبوا بالحضور وبتأييدهم للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية.

جاء ذلك في تصريحات لأبو الغيط عقب لقائه اليوم بالرئيس اللبناني ميشال عون، ضمن وفود من وزراء الخارجية العرب وممثليهم المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه لبنان اليوم.

وقال أبو الغيط: "اهتم وزراء الخارجية والمندوبون رؤساء الوفود، بالتعبير عن الشكر والتقدير للرئيس ميشال عون، بالحضور الى مقر القصر الجمهوري، إضافة الى وقوفهم ودعمهم للبنان."

وشدد على الوقوف خلف الدولة اللبنانية وحكومتها والشعب اللبناني متمنيا كل الخير والتوفيق للبنان.

وأوضح أن الرئيس اللبناني عرض الوضع اللبناني والظروف اللبنانية والحاجة الى الدعم العربي للبنان.