شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في لبنان بحضور أبو الغيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، برئاسة وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الذي تترأس بلاده مجلس وزراء الخارجية العرب، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. يشارك الوفد المصري في الاجتماع برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية وبحضور السفير محمد أبو الخير مساعد وزير الخارجية المندوب الدائم لمصر بجامعة الدول العربية وسفير مصر بلبنان الدكتور ياسر علوي.