شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لـ"الشئون الإسلامية بالسعودية" لتوزيع الورود والمياه على ضيوف الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، مبادرة لتوزيع المظلات الشمسية الواقية من أشعة الشمس والعبوات المبردة من المياه، وعدد من الورود على الحجاج ضيوف الرحمن في جامع ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة.وفق سفارة السعودية.

شارك مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، والمدير العام للموارد البشرية بالوزارة، وفرق المتطوعين في تنفيذ المبادرة، والتي تأتي لخدمة ضيوف الرحمن في عدد من المساجد الكبيرة والتاريخية بالمدينة المنورة، ضمن خطة الوزارة لموسم حج هذا العام.

ويستمر توزيع ما يقارب 1000 مضلة واقية من الشمس، و1300 عبوة من المياه المبردة يومياً على الحجاج والمعتمرين حتى الخليج 365 من ذي الحجة.

وفى هذا السياق، استقبل مركز التنمية الاجتماعية بوادى فاطمة التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، أمس، ضيوف الرحمن القادمين لأداء حج هذا العام بالورود.