كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يوليه 2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022، هذا ما يبحث عنه عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مصر، حيث تُعلن النتيجة خلال ساعات.



رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن رابط واحد فقط يمكن من خلاله الوصول إلى نتيجة الدبلومات الفنية 2022، بعد تجميع ورصد الدرجات وتحديد الأوائل فى كل شعبة وسيتم نشر عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر.

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية

- الضغط على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج.

- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

- على الطالب أن يختار الشعبة الخاصة به سواء "صناعي - زراعي - فندقي - تجاري".

- على الطالب أن يحدد محافظته التي يقيم فيها.

- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

- إدخال بيانات الطالب الشخصية المطلوبة.

- إضافة رقم الجلوس.

- الضغط على زر استعلام.