شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. ارتفاع حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 خلّفت 36 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية الجمعة، ارتفاع حصيلة إصابات الحمى النزفية فى البلاد إلى 226 إصابة، خلفت 36 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر للعراقية الإخبارية إن "الوزارة سجلت فى الساعات 24 الماضية حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية فى محافظة ذى قار".

وأضاف أن "ذلك رفع عدد الإصابات الكلى إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن الحمى النزفية تنتقل من شخص إلى آخر "نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى"

والحمى النزفية فيروس يسبب الوفاة بنسبة تتراوح بين 10 و40% من الإصابات، وهو من الأمراض المعدية المهددة للحياة، إذ يمكن أن يتسبب فى تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرة ما ينتج عن ذلك حدوث نزيف مع إمكانية إعاقة قدرة الدم على التجلط.