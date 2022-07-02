شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يسلم رسالة خطية لوزير الشئون الدينية موجهة لخادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلّم الرئيس التونسي قيس سعيد، وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي رسالة خطية موجّهة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، تتضمّن شكر المملكة على ما تبذله من جهود لحسن إعداد موسم الحجّ.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي لوزير الشؤون الدينية بقصر قرطاج، حيث وجه بضرورة السهر على توفير الإحاطة الكاملة للحجيج التونسيين على مختلف المستويات حتى تدور مناسك الحجّ في أحسن الظروف.

كما بحث الرئيس التونسي، مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر قرطاج نشاط الحكومة وسير المرافق العمومية.

واطلع الرئيس التونسي، خلال اللقاء، على الاستعدادات للاجتماع الدوري للولاة، وشدّد، مجدّدا، على ضرورة أن يكون كافة المسؤولين في مستوى المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس حتى يعبّر المواطنون والمواطنات عن إرادتهم بكلّ حرية في الاستفتاء المقرّر ليوم 25 يوليو الجاري.

كما تم التطرق إلى عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وإلى الحلول العاجلة التي يجب اتخاذها لمواجهة الصعوبات التي تعترضها.