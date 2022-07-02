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"الصحة المغربية" تطلق جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن يتجاوز 60 عاما

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، الجمعة عن إمكانية أخذ جرعة رابعة بالنسبة لمن يتجاوز 60 عاما في العمر، أو الذين يعانون من أمراض متعددة، والذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.

ووجهت الصحة المغربية، منشورا، يفيد بأنه نظرا لارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كوفيد 19) منذ بداية يونيو الماضي، وتحديث استراتيجية المغرب للتلقيح، بأخذ جرعة ثالثة من اللقاح بعد 4 أشهر من أخذ الجرعة الثانية، وأخذ جرعة رابعة، خصوصا، بالنسبة لمن يتجاوزون 60 سنة في العمر أو الذين يعانون من أمراض متعددة، والذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة بعد 6 أشهر من أخذ الجرعة الثالثة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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