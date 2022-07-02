شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة المغربية" تطلق جرعة رابعة من لقاح كورونا لمن يتجاوز 60 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة المغربي خالد أيت الطالب، الجمعة عن إمكانية أخذ جرعة رابعة بالنسبة لمن يتجاوز 60 عاما في العمر، أو الذين يعانون من أمراض متعددة، والذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة.